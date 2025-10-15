Image: ³ô¼°²ñ¼ÒFINE TRADING JAPAN ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ­»ö¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤ò»×¤¦¤È²¯¹å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Î°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä¤Ï°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È½ã¿è¤Ë¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¼«Á³¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥È