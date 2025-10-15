¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ê25¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£23Ç¯12·î¡¢¡ÖÁ´Êý¸þÈþ¾¯½÷¡×¤Î¥Ç¥â²»¸»¤òTikTok¤Ç¸ø³«¤·°ìÌöÏÃÂê¤Ë¡£TikTok¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï19²¯²ó¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÇ¯24Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖTikTok¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£MC¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤«¤é¡Öºî»ì¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¡£¡Öºî»ì¤Ï¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê