¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Î¡¼¥Ó¥¹À¤Âå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡Ö¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡×¤ÎÁ´Áª¼ê¡¦Á´±éµ»¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡Ö2025Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï¡¢29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Î¡¼¥Ó¥¹À¤Âå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦KOSE¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£±©À¸·ë¸¹¡¢±§Ìî¾»Ëá¡¢