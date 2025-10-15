ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×Á°ÅÄÍµÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬¡¢10·î²¼½Ü¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬15Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢7·î¤«¤éµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£Á°ÅÄ¤Ï10·î²¼½Ü¤è¤êÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµÙÍÜÃæ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤ª