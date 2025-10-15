¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´¤Ê¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡É¤Ë¿Ê²½¡ª¥¹¥º¥­¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¡¢·Ú»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢11·î4Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤ò»ý¤ÄËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀ­Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÉý¹­¤¤À¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù