250GTO¤ÎÁê¾ì¤Ï3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó58²¯±ß¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ª¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢F1¤Ï¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¼è¤ê°ú¤­¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÍ­Ì¾¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËF1¤ò½êÍ­¤¹¤ë¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥­¥Ã¥É¥¹¥È¥ó¤¬2Âæ¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ä»¡¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤ÎÌ¾¼Ö¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±­