ÃËÀ­¤ÎÍý¶þ¤Ã¤Ý¤µ¤Ï½÷À­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¿·ÞºàÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Àµ¤·¤¤È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À­¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¤¿¤È¤¨Íý¶þ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤ò¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¸ÀÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¼êÎÁÍý¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿µó¶ç¡¢¡Ö¼Â²È¤ÎÌ£¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤­¤¿¤È¤­¡ÖÎÁÍý¤ÎÈÝÄê¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ø¥³¤à¡×¡Ê£²