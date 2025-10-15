½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÃ»¤«¤¤¼þ´ü¤Ç±«±À¤¬ÄÌ²á¡£ÌÀÆü16Æü¤ÏËÌÎ¦ÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¿Ê¤ß¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Þ¤Ç¹­¤¯±«¡£ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤òÃæ¿´¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¡£Áá¤¯¤â¼¡¤ÎÄãµ¤°µ¤¬18Æü¤Ë¤ÏËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ï±«É÷¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¡£ÌÀÆü16Æü¤ÏËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ê¤É·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤òÃ»¤«¤¤¼þ´ü¤ÇÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¡¢ÅÙ¡¹±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü16Æü(ÌÚ)¤ÏËÌÎ¦ÉÕ¶á¤òÁ°Àþ