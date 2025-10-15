Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢Ê¡²¬¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë?Ä¶¥í¡¼¥«¥ë⁉Ê¡²¬¥¯¥¤¥º?¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÊ¡²¬¤Þ¤ë¤´¤È¥¯¥¤¥ºShow2025¡×¤¬18Æü¸á¸å0»þ¤«¤éÆ±3»þ¤Þ¤Ç¤Î3»þ´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÊ¡²¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥Ð¥ê¥«¥¿ÇÉ¡©ÉáÄÌÇÉ¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¯¥¤¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£»ëÄ°¼Ô¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢²òÅú¤¬²Ú´Ý¤ÈÂçµÈ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥¯¥¤¥º¤ËÀµ