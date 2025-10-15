2024Ç¯4·î¡¢71ºÐ¤Î½÷À­¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²Ã×»à¤ÈÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶èÄ¹ÎæÆî¤Î¸µ½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤Îºî¶È°÷¡¦ÁáÀ¥¿¿¸ãÈï¹ð43ºÐ¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁáÀ¥Èï¹ð¤ÏµîÇ¯4·î¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è·î½Ð¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢ÌÚ²¼½ÕÀéÂå¤µ¤óÅö»þ71ºÐ¤ÎÁ´¿È¤ò²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥­¥ã