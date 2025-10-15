10·îÃæ½Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü¤Î·§ËÜ»Ô¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬31.3ÅÙ¤È¿¿²ÆÆü¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î·§ËÜ»Ô¤Î¿¿²ÆÆü¤ÎÆü¿ô¤Ï106Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2005Ç¯¤ÈÊÂ¤ó¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£Ê¿°æÍ§è½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¸á¸å2»þÁ°¤Î·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤¹¡£É÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤Îµ¤²¹·×¤Ï31ÅÙ¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸©Æâ¡£·§ËÜ»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹31.3ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¡¢¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ