¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2013Ç¯11·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡Ù¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¡ÊÌë¸ø±é¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡üÇÛ¿®¾ðÊó¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¡ÊÌë¸ø±é¡ËÇÛ¿®Æü»þ2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡ÁÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈYouTube ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«https://youtu.be/3AQjqJPVJ98Ãí°Õ»ö¹à¡¦ÇÛ¿®