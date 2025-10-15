¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀè·î¤«¤éÂ­³Ý¤±1¥ö·î°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖLAWSON presents TrySail 10th Anniversary Tour 2025 ¡ÈBestSail¡É¡×¤¬¡¢10·î12Æü(Æü)¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢TrySail¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBestSail¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢9/7¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢µÜ¾ë¡¢ÀéÍÕ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤ÈÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£