大人気異世界系ライトノベル『オーバーロード』『この素晴らしい世界に祝福を！』『Re:ゼロから始める異世界生活』『幼女戦記』のキャラクターたちが集合したクロスオーバーアニメーション『異世界かるてっと』の第3期「異世界かるてっと3」。本作のOPテーマの配信が10月14日(火)0時より開始。各シリーズに主題歌アーティストとしても縁深い大石昌良が引き続き楽曲提供、作詞はhotaruが担当