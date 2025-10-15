¥É¥ë±ß°ì»þ151.01±ß¤Þ¤Ç²¼ÍîÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤ä¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤Ç¥É¥ëÇä¤êº£ÅÙ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤« ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÀ¯ºö¤äÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ¥ìー¥È¼õ¤±¥É¥ëÇä¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ151.01±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£ ÊÆÃæ¤ÏÀè½µËö¤«¤éÊóÉü¹çÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤òÀÚ¤ê»¥¤ËËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£¸å¤ÏNATO²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ËÉ±ÒÈñ°ú¤­¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë´ØÀÇ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇËÇ°×À©ºÛ