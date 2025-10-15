²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñÂç²ñ¤òÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤¹¤Ï¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¤Æ¤«¡¢º£Æü¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡ª¡ª¡©¡ª¡ª»ö·ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¯¤ê¡ª¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡ª¡ª¡ª¤¢¤Ã¤Á¤â¤³¤Ã¤Á¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ã¤Ã¡£º£Æü¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢»ä¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤Ç¤¹T¥·¥ã¥Ä¡£EVIL10¼þÇ¯¡ª