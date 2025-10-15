º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡È¤òMEGUMI¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡£10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£©AbemaTV,Inc.º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¤È±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡ÊAAA¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡È½÷À­¤ÎÀ¸¤­¤¶¤Þ¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£º£²ó¤¬»º¸å½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿±§Ìî¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î»Å»ö¸½¾ì