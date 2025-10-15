Image: Primakov / Shutterstock.com 2025Ç¯10·î15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢OpenAI¤ÎCEO ¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤¬¡Ö2025Ç¯12·î¤ËChatGPT¤ÇÀ®¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤ÈX¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¥¢¥ì¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê±þ¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¿ChatGPTºòº£¤ÎChatGPT¤ÏÀ¸À®¡¦É½¼¨¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÁê