¥×¥ì¥¤¥É¤È¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¡Ë¤Ï10·î15Æü¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿·Ð±Ä¼êË¡¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤ÎKPI¥Ç¡¼¥¿¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë½¾¶È°÷¸þ¤±¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£12·î¤è¤ê´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡û¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Î¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤È¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥óÈËÀ¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È