クリント・イーストウッド（95）の娘で女優のフランチェスカ・イーストウッド（32）が、第2子を出産したことを報告した。10日、生まれたばかりの赤ちゃんと撮った病院のベッドからの写真の数々をインスタグラムに投稿、このおめでたいニュースを伝えた。 【写真】生まれたばかりの赤ちゃんを愛おしそうに見つめるフランチェスカ・イーストウッド キャプションには「1日目」とだけ綴られており、性別