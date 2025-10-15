²¬»³¸©Ä£ ²¬»³¸©¤¬2024Ç¯ÅÙ¤Î¾ã³²¼Ô¡¦¹âÎð¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î»ÜÀß¤Ç¤âµÔÂÔ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿·ï¿ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¤Î»ØÆ³´Æºº²Ý¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î²¬»³¸©¤ÎÁ´¤Æ¤Î¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Î¤¦¤Á¡¢»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤è¤ëÆþ½ê¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ï¡¢ÄÌÊó¡¦ÆÏ¤±½Ð¤Î¿ô¤Ï103·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹15·ï¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¸©¤¬µÔÂÔ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï20·ï¡Ê2023Ç¯ÅÙÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹