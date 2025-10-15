£±£´Æü¡¢¹¾ÁÉ¾ÊÏ¢±À¹Á¹Á¤Ë¤¢¤ëÅìÊý¹ÁÌ³Ê¬¸ø»Ê¤ÎÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç¡¢£Ò£Ï£Ò£Ï¡Ê¥í¡¼¥ë¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥ë¥ª¥Õ¡ËÁ¥¤Ø¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤òÂÔ¤ÄÍ¢½Ð¼Ö¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Ï¢±À¹Á¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦½Õ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Ãæ¹ñµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢1¡Á9·î¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬13.3¡óÁý¤Î2433Ëü3ÀéÂæ¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬12.9¡óÁý¤Î2436Ëü3ÀéÂæ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤ÎÀ¸»º¤Ï35.2¡óÁý¤Î1124Ëü3ÀéÂæ¡¢ÈÎÇä¤Ï