¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄãµ°Æ»±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼çÍ×Ï©ÀþÍÑµ¡ºà¤Î±¿¹Ò¤ò¡¢10·î15Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£½éÊØ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯È¯¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹Ô¤­¤ÎUA2940ÊØ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥Ç¡¼¥ë°èUA365ÊØ¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹Ô¤­UA445ÊØ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë´´Àþ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯ÅëºÜµ¡ºà¤ÎÆ³Æþ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏËè·îºÇÂç15µ¡¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤Ø¤ÎÅë