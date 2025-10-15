¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï15Æü¡¢Á°Æü¤Ë¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤È¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤ÏMLB¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤«¤é2024Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.28¡¢28¥»¡¼¥Ö¡¢Ã¥»°¿¶Î¨11.06¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ