¤ê¤ó¤É¤¦¾Þ2Ãå¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥Ã¥±¥¤¡ÊÌÆ2¡áËÜÅÄ¡¢Éã¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤ÏÉðË­¤È¤Î¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼S¡Ê11·î1Æü¡¢µþÅÔ¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£