¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ºî²È¤Î¿¿»³¿Î»á¤«¤é¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿¿»³»á¤Ï¡ÖÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¡Ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Ê¹¤­¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï½°µÄ±¡¤Ë½éÅö