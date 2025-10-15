³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤æ¤ë¥­¥ã¥é¡Ö¤«¤Ã¤ÑÂÀÏº¡×¤È¼¡À¤Âå¤Î¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖMIRAI PIX¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°èÏ¢·È´ë²è¤ò¡¢OS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÅìÀîºêÄ®1ÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ ¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥Éumie ¥µ¥¦¥¹¥â¡¼¥ë5³¬)¤Ë¤Æ¡¢10·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¸½ºßOS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢MIRAIBAR¤¬³«È¯¤·¤¿¶õÃæ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖMIRAI PIX¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ì