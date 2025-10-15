ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï10·î10Æü¡¢¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯10·î15Æü¡Á17Æü¡¢ÃÛ1Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î»ý²È¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤Ë½»¤ß¡¢°á²È»ö¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤«¤Ä°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤ò¼çÂÎÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷828Ì¾(É×ÉØ¤Î½¢¶È·ÁÂÖ3¼ïÎà¡ß²ÈÂ²·ÁÂÖ5¼ïÎà¤Ç³äÉÕ)¤òÂÐ¾Ý¤ËWeb¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤­À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢²È»ö¤ÎËþÂ­ÅÙºÇ½é¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤­»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼