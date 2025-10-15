『スター・ウォーズ』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ハリー・ポッター』など、映画ファンならずとも一度は目にしたことはある有名ポスターイラストの数々を手がけた伝説的アーティストのドリュー・ストルーザンが2025年10月13日（現地時間）、亡くなった。78歳だった。 ストルーザンのInstagramが伝えた。「昨日10月13日、ドリュー・ストル