『スパイダーマン』『死霊のはらわた』シリーズの鬼才サム・ライミ監督による新作『HELP/復讐島』が、2026年1月30日より日本公開となることが発表された。特報映像が届けられている。 ﻿ パワハラ“クソ”上司と無人島で二人きり？サム・ライミが放つ復讐エンターテインメント。あなたならどうする？ 舞台は“無人島”。会社員のリンダ（レイチェル・マクアダムス）は、日々パワハラを繰り返す上