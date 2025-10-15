『アベンジャーズ』シリーズのホークアイ役で知られるジェレミー・レナーが、AI（人工知能）のみで製作された初の長編となるアニメーション映画『Stardust Future: Stars and Scars（原題）』でナレーションを務めることが明らかとなった。米が報じている。 本作は宇宙の起源から2080年までの物語を描き、レナーはナレーターの「時の預言者」を演じる。監督は、ドキ