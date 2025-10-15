¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÂæ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡Ö2025-2026 ÆüËÜ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¼Ö¤¬2025Ç¯10·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¹ñÆâ³°¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥â¥Ç¥ëÁ´35Âæ¤¬½ÐÂ·¤¤¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁª¹Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬º£Ç¯¤Î¡Ö35Âæ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê12Ëç¡Ë±É´§¤òÌÜ»Ø¤¹ÃíÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹