¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡¢15¥«½ê¤¢¤ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¿»¿å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥­¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î12ÆüÌë¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç·×274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë10·î15Æü¤Î¡ÖÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì»ÜÀßÉüµì¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¸õ¤ä¿»¿å¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Åö»þ¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï