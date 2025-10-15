£²£°£²£µÇ¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è£´£²¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿½÷Í¥¤ÎÉÙÅÄÌ÷»Ò¤µ¤ó¡££±£¹£¸£³Ç¯¡¢¤ª¤è¤½£±£²Ëü£·Àé¿Í¤ÎÃæ¤«¤é±Ç²è¡Ø¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ï¤Þ¤À£±£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹­¤¯³èÌöÃæ¡££±£°·î¤ÏÉñÂæ¡ØÌÀÆü¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££µ£¶ºÐ¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ëÉÙÅÄ¤µ