¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¹âµéÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤¬10·î13Æü¡¢¾å³¤¡¦Á°ÆçL¡ÜPlaza¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤òÊÄº¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÇºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¾±ÄÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾±ÄÅ¹ÊÄº¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ²½¤·µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤òÀïÎ¬Åª¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ï°ì»þÅª¤ËÊÄº¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸¢±×¤Ë