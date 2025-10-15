À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½©¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìÀ¾¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬»²Àï¡ª¡Ö¾ßÌý¤È¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µæ¶Ë¤Î¡Ä¡×º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¾ßÌýÌ£13¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§