µå¾ìÆþ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈ½ÌÀ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëMLB¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬µå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤¬¸ª¤«¤é³Ý¤±¤¿¥Ð¥Ã¥°¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÌî¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤ª¤ìËÜÂÎ¤è¤êÀè¤Ë´éÌÌ¤òÅÏ