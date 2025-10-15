ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à¤Ç¡¢7·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬10·î15Æü¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤Ô¤ç¤³¤Ô¤ç¤³¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°ìÈÌ¸ø³« Ì¾Á°¤ò11·î16Æü¤Þ¤ÇÊç½¸Ãæ¡áÀÅ²¬¡¦ÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à ÎáÏÂ7Ç¯7·î7Æü¡¢7¤¬3¤ÄÂ·¤¦Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤Î¥á¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¡Ö¥Ë¥³¡×¤È°ì½ï¤ËÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£