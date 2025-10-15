²­Æì¸©·ÙËÜÉô¡áÆáÇÆ»Ô15Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢²­Æì¸©±ºÅº»Ô¹ÁÀî2ÃúÌÜ¤ÎÊ¿²°·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡ÖÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ®¿Í½÷À­2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½»Âð¤Ï¹âÎð¤Î»ÐËå2¿ÍÊë¤é¤·¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ä½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£