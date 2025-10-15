ÅìµþÅÅÎÏ¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î±¿±Ä²þÁ±¤Ë¸þ¤±³°Éô¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÀßÃÖ¤·¤¿±¿±Ä²ñµÄ¤ÎµÄÄ¹¤¬·Ð±Ä¿Ø¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÅìÅÅ¤Î¿®ÍêÀ­¤ò½ä¤ê¸©Ì±¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×À­¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏËÜ¼Ò¤Ç·Ð±Ä¿Ø¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯±¿±Ä²ñµÄ¤Îº´Æ£ÉÒ½¨µÄÄ¹¤Ç¤¹¡£±¿±Ä²ñµÄ¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î±¿±Ä²þÁ±¤Ë¸þ¤±¡¢³°Éô¤ÎÍ­¼±¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤Èº£·îÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º´Æ£µÄÄ¹¤ÏÌÌ²ñ¤Ç¡¢¿·³ã¸©¤¬Ãæ´ÖÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿