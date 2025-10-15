¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤Ë½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.9¥­¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤µ¤ì¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£9²ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç°ú¤­Â³¤­¥Õ