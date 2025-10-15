Èý´Ö¤Ë¿¼¤¤¤·¤ï¤¬¡Ä¡ÄÆÍÇ¡ÆÍ¤­ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Î¥±ï¾õ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Ç¯Â³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤ÎÊø²õ¡£¹â»Ô»á¤¬»öÂÖ¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÂ¦¤Ë¤âÍø¸ÊÅª¤Ê·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤Î°ìÂçÅ¾µ¡¤ÎÎ¢¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿7Ëç¡Ûº£¤Ë¤âÃ«´Ö¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ»á¡×¡È¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥Ý¡¼¥º¡É¤Ç°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë¤¹¤ê´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤âÈý´Ö¤Ë¤Ï¿¼¤¤â²¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿