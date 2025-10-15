º£²ó¤Ï¡¢¼ºÎé¤¹¤®¤ëº§³è¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò·âÂà¤·¤¿½÷À­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö35ºÐ¤ÎÇä¤ì»Ä¤ê¥Ð¥Ð¥¢¤Î¤¯¤»¤Ë¡ª¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¡Ä¡Ö»Å»öÂç¹¥¤­¿Í´Ö¤Î»ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¡£¤½¤³¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¡¢45ºÐ¤ÎÃËÀ­¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃËÀ­¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ò¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë»ØÄê¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï1±ßÃ±°Ì¤Þ¤Ç³ä¤ê´ª¡£¤Þ¤¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø²È»ö¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ø»Ò¶¡¤Ï2¿Í°Ê¾å»º¤ó