¡ÚGoodsPress¥«¥Ð¥ó¡õ¥ê¥å¥Ã¥¯Âç¾Þ2025¡Û»þ¤Ë»Å»ö¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤â¤Ê¤ë¥«¥Ð¥ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¡£Æü¡¹¡¢»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤¬¡¢¥«¥Ð¥ó¡õ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ä¥í¥Õ¥È¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥â¥Î¡É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢Á´6ÉôÌç¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿äÁ¦¤Ç¤­¤ë·×36·¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£¥«¥Ð¥ó¡õ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¿·Ä´¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤È¤Ê¤ë¡¢