俳優の吉沢亮（３１）が１５日、都内で人気ゲームシリーズポケットモンスターの最新作「ＰｏｋéｍｏｎＬＥＧＥＮＤＳＺ−Ａ」発売記念イベントに池田エライザ、お笑いコンビ・オズワルドとともに登場した。作品に関連し、自身の「メガシンカ前の写真」を紹介。会場スクリーンに、幼少期の写真が投影されると登壇者からも「かわいい」の声が。黄色の帽子でピースする姿が印象的で、吉沢が「これは幼稚園の時とかですか