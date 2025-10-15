¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡ÖºÇÂç¤ÎÆý»À°ûÎÁ¡¿Æý»À¶Ý°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿ TM¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÆâÅÄ¤¬¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâÅÄÍ­µª¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È´î¤Ö»Ñ11·î¤Ç50ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÆâÅÄ¡£ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆâÅÄ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ã¤Æº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£È¾Ê¬¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª50ºÐ¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¢¤­¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À90ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë40Ç¯¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤ä¤ê