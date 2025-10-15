2025年10月16日(木)に発売される『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』その発売記念イベントが開催！俳優の吉沢亮さんと池田エライザさんをはじめとする豪華ゲストが登壇し、CM撮影時のエピソードや、ゲームのマルチ対戦を体験。『Pokémon LEGENDS Z-A』の主人公とお揃いの服を着たピカチュウもサプライズ登場しました☆ 『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』発売記