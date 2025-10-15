ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦Ä´Íý»Õ¡¦¿©°é¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤Îsachi¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÀÝ¤ì¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤´¤Ü¤¦¤Ï¿åÍÏÀ­¡¦ÉÔÍÏÀ­¤ÎÎ¾Êý¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤òË­ÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤ÀÌîºÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤ó¤À¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤´¤Ü¤¦¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬¡Ê¾Æ¤¯»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤´¤Ü¤¦¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¿©ÊªÁ¡°Ý