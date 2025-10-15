¹¾ÁÉ¾ÊÏ¢±À¹Á»Ô³¤½£¶è¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌîºÚ¤òÁª¤Ö¾ÃÈñ¼Ô¡£¡Ê£¹·î£±£°Æü»£±Æ¡¢Ï¢±À¹Á¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿æÖ¶ÌÏÂ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿9·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ0.3¡óÄã²¼¤·¡¢Á°·îÈæ¤Ç¤Ï0.1¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¯¥³¥¢CPI¤Ï1.0¡ó¾å¾º¤·¡¢¾å¤²Éý¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£