ÆüËÜ¤¬¡ÖÂçµû¡×¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÄà¤Ã¤Æ´¿¸Æ¤·¤¿Æü¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡ÖÆñÅ¨¡×¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¶½¹Ô¤Î»´ÇÔ¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿A¥Þ¥Ã¥ÁÉ¾²Á»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¤Ë¸·ÃÒÀ±¡Ê¥ª¥à¡¦¥¸¥½¥ó¡¢23¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¥·¥Æ¥£¡Ë¤¬¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¸â¸­Ùä¡Ê¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡¢24¡¢¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤¬Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£4ÆüÁ°¤ËÆîÊÆºÇ¶¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÁê¼ê¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç